Tolga Çevik sinemaya dönüyor! Kalender Pide Salonu ön okuması yapıldı

19 Ekim 2024 20:15 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 20:15

Tolga Çevik uzun bir aradan sonra beyazperdeye geri dönüyor. İbrahim Büyükak'ın yazdığı Kalender Pide Salonu filmiyle seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ünlü komedyen Tolga Çevik​, komedyen İbrahim Büyükak'ın yazdığı filmle ekranlara dönüyor. Ay sonu İznik'te sete çıkması beklenen filmin okuması yapıldı. İbrahim Büyükak’ın yazdığı ve Öcü adlı kuryeyi de canlandıracağı projede “Kalender”i Tolga Çevik canlandıracak. Kalender’in kızına Almila Ada’nın hayat vereceği film saf geleneksel bir pidecinin sosyal medya fenomeni olma hikâyesini yansıtacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ömer Sinir’in yönetmen koltuğuna oturacağı film Disney Plus'ta yayımlanacak.