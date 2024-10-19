Yasemin Kay Allen acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Babası Dudley Allen hayatını kaybetti

19 Ekim 2024 16:23 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 16:28

Oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından babası Dudley Allen’ı kaybettiğini açıkladı. Babasıyla karesini paylaşan Yasemin Kay Allen, "Seni sonsuza dek seveceğim” notunu düştü.

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Merhamet, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, Menajerimi Ara ve Bahar dizisinde rol alan Yasemin Kay Allen'ın babası hayatını kaybetti​. Haberi Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından duyurdu.

YASEMİN KAY ALLEN'IN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Allen, "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşça kal babacığım" dedi. Yasemin Kay Allen, annesi Suna Yıldızoğlu ve babası Dudley Allen’ın 1988’de evlendiğini ve 2007’de boşandığını daha önce açıklamıştı.

DUDLEY ALLEN KİMDİR?

İngiliz baba​ Dudley Allen, oyuncu Suna Yıldızoğlu ile 1988 yılında evlendi ve çifti 2007 boşandı. Bir süredir yurt dışında olan Dudley Allen, aynı zamanda oyuncu Yasemin Kay Allen'ın babasıdır.