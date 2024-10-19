Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

19 Ekim 2024 14:28 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:50

İtalya'da evlenen Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz sosyal medya hesaplarından bebek beklediklerini duyurdu. Aileler arasında yapılan küçük kutlamada beklerinin cinsiyetini de paylaşan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'a tebrik mesajı yağdı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aile arasında nikah yemeği düzenledi! Pınar Deniz'in anne ve babası ilk kez görüntülendi

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aile arasında nikah yemeği düzenledi! Pınar Deniz'in anne ve babası ilk kez görüntülendi

Yargı dizisi final olduktan sonra herhangi bir projede yer almayan Pınar Deniz​, 1,5 yıldır beraber olduğu Kaan Yıldırım​ ile 17 Eylül'de Roma​'da evlendi. Hamile olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti erkek bebek beklediklerini açıkladı.

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Roma'da evlenen Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, vize problemleri sebebiyle nikah törenine katılamayan aileleri için kutlama organize etti. Beyaz uzun bir elbise giyen Pınar Deniz, bebek beklediğini ilk kez açıkladı. Paylaşımının mavi kalp emojisi koyan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın erkek bebek beklediği ortaya çıktı.