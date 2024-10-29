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Manisa 29 Ekim etkinlik ve konser takvimi açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ekim 2024 10:35 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:58
Manisa 29 Ekim etkinlik ve konser takvimi açıklandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Manisa'da düzenlenecek etkinlikler ve konserler belli oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Cumhuriyet Meydanı'nda açık hava konseri düzenlenecek. 

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin dört bir tarafında 29 EkimCumhuriyet Bayramı​ düzenlenen etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından 29 Ekim'de Manisa​'da düzenlenecek konserler ve etkinliklerin programı merak ediliyor.

Manisa 29 Ekim etkinlik ve konser takvimi açıklandı - 1. Resim

29 EKİM MANİSA'DA DÜZENLENECEK KONSERLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa'da Fazıl Say​ ve Serenad Bağcan açık hava konseri düzenlenecek.

Konser saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

Bütün vatandaşlar konsere ücretsiz olarak katlım sağlayabilecek.

Manisa 29 Ekim etkinlik ve konser takvimi açıklandı - 2. Resim

29 EKİM MANİSA'DA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre konserden önce "Fener Alayı yapılacak.

Fener Alayı Hakkı İplikçi Parkı'nda 19.30'da başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

Ayrıca Atatürk Spor Salonu'nda saat 10.00'da Voleybol Turnuvası düzenlenecek.

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Kaynak: TGRT Haber
29 EkimCumhuriyet BayramıManisafazıl say

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