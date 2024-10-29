Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı! 'Yeni bir süreç' sözleri dikkat çekti

29 Ekim 2024 10:03 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:17

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında kullandığı "Artık yeni bir sürecin arifesindeyiz" ifadeleri oldukça dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, ülke sınırları içinde, bölgede ve dünyada barış, huzur, güvenlik ve adaletin sağlanması için milletin köklü tarihi ve medeniyet değerlerine daha sıkı sarılacaklarını ifade etti. Güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye kadar her alanda yapılan fedakarlıkların karşılığını alacakları bir sürecin eşiğinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Aydınlık yarınlara ulaşmak için önümüzde az sayıda engel ve çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Bizlerin bu mutlu gününe ortak olan kıymetli dostlarım, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yine ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayram sevincimizi paylaşan dostlarımızın, misafirlerimizin tamamına, ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıldönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101’inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, devletimizin kurucu kadrolarını şükranla yâd ediyorum. Malazgirt’ten bugüne, istiklalimiz ve istikbalimiz için vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

TUSAŞ'A HAİN SALDIRI

Savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ’a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere, istiklalimiz uğrunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz, kalbimizde daima yaşayacaktır. Gönül coğrafyamızın geniş sınırlarında hüküm sürmüş devletlerimizin kurulmasında, yaşatılmasında, tarihe silinmez izler bırakmasında rol almış kahramanlarımızın her birini kemali edeple anıyorum. Anadolu topraklarında Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve nihayet Cumhuriyet’e uzanan devletlerimizin mirası olan bağımsız, güçlü, onurlu, müreffeh Türkiye’yi ilelebet payidar kılmakta kararlıyız.

"KÖKLÜ BİR DEVLET GELENEĞİNE SAHİBİZ"

Millet olarak, Cumhurbaşkanlığı Forsumuzdaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yılı aşan köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Bu birikimi, soydaşlarımızın ve dostlarımızın da iştirakiyle, insanlığın ortak mirasına en büyük katkıyı sunacak şekilde kullanmayı, geliştirmeyi, güçlendirmeyi hedefliyoruz.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK, ÇALIŞIYORUZ"

Hem ülke sınırlarımız içinde, hem bölgemizde, hem dünyada barışın, huzurun, güvenliğin ve adaletin hakim kılınması için, milletimizin bu kadim tarihi perspektifine ve medeniyet değerlerimize daha sıkı sarılacağız. Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını, ne terör örgütleri, ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar, ne de onları destekleyip şımartan emperyalistler engelleyebilir. Bu amaçla, nerede eksiğimiz varsa, hepsini birer birer tamamlayarak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz.

"HER ALANDA YAPTIĞIMIZ FEDAKARLIKLARIN KARŞILIĞINI ALACAĞIMIZ BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde, çok büyük fedakârlıklar yaparak, nice sinsi oyunları ve tuzakları bozarak, nice hain saldırıları boşa çıkartarak, gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik. Artık, güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arifesindeyiz. “Türkiye Yüzyılı” olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı.

"TERÖR BELASINI ARTIK TARİHE GÖMMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Ülkemizi, güvenlik tehditleri başta olmak üzere, diğer alanlarla birlikte ekonomide de çökertme girişimlerinin son 6 yılda milletimizin hayatında yol açtığı zorlukların farkındayız. Aynı şekilde, 40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını, tüm imkanlarımızı kullanarak artık tarihe gömmemiz gerektiğini de biliyoruz. Acıları değil sevinçlerimizi yarıştıracağımız, yoklukları değil zenginliklerimizi paylaşacağımız, karamsarlığı değil umutlarımızı filizlendireceğimiz bir Türkiye’nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz.

"HER NE YAPIYORSAK GÜÇLÜ TÜRKİYE ÜLKÜSÜ YÜCELTMEK NİYETİYLE YAPIYORUZ"

Geçtiğimiz yılki Cumhuriyet Bayramı mesajımızda da ifade ettiğimiz gibi, her ne yapıyorsak, harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmek niyetiyle yapıyoruz. Allah’ın yardımı, milletimizin feraseti ve desteği, ülkemizin siyasi ve askeri gücü sayesinde, girdiğimiz yeni dönemden Cumhuriyetimizi daha da güçlenmiş olarak çıkartmak azmindeyiz.

Hangi kökenden, meşrepten, siyasi görüşten olursa olsun milletimizin tüm fertlerinin, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm dostlarımızın bu tarihi mücadelemizde yanımızda olacağına yürekten inanıyoruz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla, Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları ali, hatıraları baki olsun! Cumhuriyetimizin 101’inci yıldönümü kutlu olsun!"