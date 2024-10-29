GÖKBEY Helikopteri bugün Jandarma envanterine giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan teslimatı gerçekleştirecek

29 Ekim 2024 10:05 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:39

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla üretip geliştirdiği ilk yerli helikopteri GÖKBEY, Jandarma Pilotlarının kullanımına sunuluyor. Cumhuriyetin 101. Yıldönümünde, Türk mühendisler tarafından gece gündüz demeden çalışılıp üretilen helikopterimizin teslimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek. GÖKBEY Helikopterinin teslimi TUSAŞ yerleşkesinde gerçekleşecek.

GÖKBEY Helikopterinden tarihi uçuş! Türkiye'nin havadaki gücünü bir kez daha perçinledi

GÖKBEY Helikopterinden tarihi uçuş! Türkiye'nin havadaki gücünü bir kez daha perçinledi

Türkiye​'nin Savunma ve Havacılık sanayisi alanında yaptığı çalışmalar her geçen günde meyvesini vermeye devam ediyor. 40'a yakın ülkeye insansız hava aracı​ tedarik eden ülkemiz, insansız savaş uçağı, 5. Nesil savaş uçağı projelerinin çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında TUSAŞ​'da çalışan Türk mühendislerin gayreti ve azmi sayesinde üretilen ilk yerli helikopterimiz GÖKBEY'de bugün yapılacak törenle İçişleri Bakanlığına teslim edilecek.

GÖKBEY Helikopteri, Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde görev yapan pilotların hizmetine sunularak, terörle mücadelede etkin rol oynayacak.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri GÖKBEY'in teslimatı, geçtiğimiz günlerde terör saldırısına maruz kalan TUSAŞ'ın yerleşkesinde gerçekleşecek.

GÖKBEY HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ

GÖKBEY Helikopteri ile güvenlik güçleri başta olmak üzere birçok kullanıcının, hafif genel maksat helikopteri ihtiyacı karşılanmış olacak. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde çok sayıda bulunan ABD üretimi UH-1 Helikopterleri, son yıllarda hizmetten çekilmeye başlanmıştı. GÖKBEY Helikopteri, emekli edilen UH-1 helikopterlerinin yerini alacak.

İlk uçuşunu 2018 tarihinde gerçekleştiren GÖKBEY, 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000ft servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip.

GÖKBEY, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.