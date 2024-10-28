İngiltere'den TUSAŞ saldırısı yorumu! BRICS detayı dikkat çekti: ABD diktatörlüğünün sonu olacak

28 Ekim 2024 09:16 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:20

İngiliz siyasetçi ve eski Avam Kamarası Üyesi George Galloway, terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a düzenlediği saldırıyla iligli dikkat çeken bir açıklama yaptı. Galloway, hain saldırının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS ziyareti sırasında gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını belirtti.

Eli kanlı terör örgütü PKK, 23 Ekim'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine hain bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 4'ü TUSAŞ çalışanı olmak üzere 5 vatandaşımız şehit oldu. Bu hain saldırının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın Kazan şehrindeki BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesi ise oldukça dikkat çekti.

İngiliz siyasetçi ve eski Avam Kamarası Üyesi George Galloway da TUSAŞ saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galloway, saldırının Erdoğan BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını söyledi.

"DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK YENİ BİR OLUŞUM"

"Bir NATO üyesi ve Avrupa Birliği'nde üyelik aşamasında olan Türkiye'nin BRICS'e yanaşması bunları delirtti" diyen Galloway, BRICS'i "dünyayı değiştirecek yeni bir oluşum" olarak nitelendirdi.

"ABD DİKTATÖRLÜĞÜNÜN SONU OLACAK"

Galloway, üye ülkeler arasındaki serbest para transferinin ABD'nin SWIFT hegemonyasına ket vuracağını ifade ederek "Bu, ABD diktatörlüğünün sonu olacak" dedi.