Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Manisa deprem riski ve fay hattı haritası belli oldu

Manisa deprem riski ve fay hattı haritası belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Kasım 2024 14:49 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:58
Manisa deprem riski ve fay hattı haritası belli oldu

1 Kasım Cuma günü Manisa'da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşarken Manisa'nın kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu da merak konusu oldu.

Deprem​ bölgesi olan ülkemizde bugün ManisaAkhisar​'da sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​ son verilerine göre bugün Manisa'da hissedilen 3.5 şiddetindeki sarsıntıyla beraber fay hattının geçtiği yerler de gündeme geldi.

MANİSA'DA FAY HATTI​ VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

Manisa'da fay hattı geçen yerler arasında Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu bulunuyor.

Manisa deprem riski ve fay hattı haritası belli oldu - 1. Resim

Birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alan iller ise şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 1 Kasım Cuma günü Manisa Akhisar'da 3.5 şiddetinde sarsıntı oldu. Rasathane verileri şöyle:

Manisa deprem riski ve fay hattı haritası belli oldu - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
depremManisaakhisarkandilli rasathanesifay hattı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...