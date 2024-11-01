Manisa deprem riski ve fay hattı haritası belli oldu
1 Kasım Cuma günü Manisa'da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşarken Manisa'nın kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu da merak konusu oldu.
Deprem bölgesi olan ülkemizde bugün Manisa Akhisar'da sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son verilerine göre bugün Manisa'da hissedilen 3.5 şiddetindeki sarsıntıyla beraber fay hattının geçtiği yerler de gündeme geldi.
MANİSA'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?
Manisa'da fay hattı geçen yerler arasında Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu bulunuyor.
Birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alan iller ise şöyle:
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 1 Kasım Cuma günü Manisa Akhisar'da 3.5 şiddetinde sarsıntı oldu. Rasathane verileri şöyle: