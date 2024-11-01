Manisa deprem riski ve fay hattı haritası belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

01 Kasım 2024 14:49 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:58

1 Kasım Cuma günü Manisa'da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşarken Manisa'nın kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu da merak konusu oldu.