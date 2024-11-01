Son dakika | Manisa deprem ile sarsıldı! Kandilli'den açıklama geldi

01 Kasım 2024 14:49 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:26

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Manisa'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Manisa​'nın Akhisar​ ilçesinde saat 14.38'de bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.4 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...