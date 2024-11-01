Son dakika | Manisa deprem ile sarsıldı! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 14:49 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:26
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Manisa'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.38'de bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.4 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com