İstanbul'da korku dolu anlar! İsmailağa Camii önünde havaya ateş açıldı

01 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:11

İstanbul Fatih'te bulunan İsmailağa Camii'nin önünde cuma namazı sırasında silahla ateş açıldı. Olayda yaralı ve can kaybı olmazken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul​ Fatih​'te bulunan İsmailağa Camii önünde büyük panik yaşandı. Saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızâde Caddesi üzerinde bulunan caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Silah seslerinin duyanlar büyük korku ve panik yaşadı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı.

ŞÜPHELİ​ ATEŞ EDİP KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Camii avlusuna gelerek elindeki silahla havaya ateş açan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın cami avlusuna gelerek silahla havaya ateş açtığı ve daha sonra oradan ayrıldığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.