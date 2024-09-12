Mario Rui geçen sezon Napoli'de 28 maçta 2 asist yaptı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

12 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:18

Beşiktaş, Napoli'nin 33 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Mario Rui için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinin başında yer alan Mario Rui kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı gibi sorular gündeme geldi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un liderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Napoli'de forma giyen sol bek Mario Rui için çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlar tarafından Mario Rui kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı gibi soruların cevapları araştırılıyor. MARİO RUİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Mario Rui, 27 Mayıs 1991 yılında Portekiz'in Sines şehrinde dünyaya geldi. 1,68 boyundaki sol bek pozisyonunda oynayan futbolcu geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 28 maçta bin 563 dakika süre aldı. Bu maçlarda 2 asist yapan deneyimli futbolcu yaşadığı diz sorunu ve uyluk sakatlıkları nedeniyle 7 maç kaçırdı. 33 yaşındaki deneyimli sol bek 2023-2024 sezonunda sadece 5 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü. Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre 3.5 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor. Deneyimli oyuncuyu 2021 yılında Trabzonspor ve Galatasaray'da Napoli'den transfer etmek için çalışmalar yapmıştı. MARİO RUİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Sporting altyapısında yetişen Mario Rui, U17 takımından Valencia B takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde transfer oldu. 1 Ocak 2009 yılında Benfica U19 takımına transfer olarak bir yıl sonra a takıma yükseldi. Benfica'dan 2010-2011 sezonunda CD Fatima'ya transfer olarak gitti. CD Fatima'dan döndükten sonra Parma'ya transfer olan yıldız futbolcu sırasıyla Gubbio, Spezia Calcio, Empoli, Roma'da kiralık olarak forma giydi. Gösterdiği performans sayesinde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 1 Temmuz 23017 yılında Roma'ya transfer oldu. 2017-2018 sezonunda ise 5.75 milyon Euro bonservis ile Napoli'de oynamaya başladı. İlgili Haberler Beşiktaş'ta yeni transfer Joao Mario ilk idmanına çıktı Sadio Mane geçen sezon 46 maçta 19 gol 11 asist yaptı! Beşiktaş transferi ile gündemde