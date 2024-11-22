Martı TAG kullanmak yasak mı serbest mi? İstinaf mahkemesi karar verdi

22 Kasım 2024 17:39 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:56

2.5 yıldır Martı TAG ve Taksiciler Odası arasında devam eden davanın ardından İstinaf Mahkemesi Martı TAG kullanımının serbest olmasına hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) 2.5 yıllık dava sürecinin ardından Martı​ lehine karar verdi.

MARTI TAG KULLANMAK YASAK MI SERBEST Mİ?

Martı ve Taksiciler Odası arasındaki davada Martı’nın itirazları haklı bulundu.

Mahkemenin kararına göre Martı TAG bundan sonra serbest olarak kullanılabilecek.

Martı TAG’ın kapatılmasına ilişkin İstanbul Taksiciler Odası’nın talebi de reddedilmiş oldu.

İSTİNAF’IN MARTI TAG KARARI

İstinaf mahkemesinin karar gerekçeleri, yerel mahkemenin verdiği kararı şu gerekçelerle hatalı buldu:

Martı’nın itiraz ve savunmalarının yeterince incelenmediği ve raporlara yansıtılmadığı,

Bilirkişi raporlarının eksik ve çelişkili olduğu,

Alanında uzman kişilerden rapor alınmadığı ve davanın tam olarak aydınlatılmadığı,

Tarafların eşitliği ilkesine uyulmadığı ve Martı’nın savunma hakkının ihlal edildiği,

İdare mahkemelerinin Martı TAG lehine verdiği kararların göz ardı edildiği,

İBB’den alınması gereken cevap beklenmeden karar verilerek Martı’nın hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği,

Martı’nın dava dosyasına sunduğu uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı.

Sıkça Sorulan Sorular Martı TAG kullanmak serbest mi? Mahkeme kararına göre artık serbest.