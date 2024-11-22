Mahkeme kararını verdi! Martı TAG artık serbest kullanılacak
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) Martı lehine karar verdi. Martı ve Taksiciler Odası arasında 2.5 yıldır süren davada Martı’nın itirazlar haklı bulundu. Martı TAG artık serbest olarak kullanılacak. Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem ise kararın ardından "İyiler kazandı. Bol bol Martı TAG kullanın" ifadelerini kullandı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi), Martı ile İstanbul Taksiciler Odası arasındaki 2,5 yıllık davada Martı lehine karar verdi. Mahkeme, Martı TAG'ın serbestçe kullanılabileceğini belirterek Taksiciler Odası’nın kapatma talebini reddetti.
KARARIN GEREKÇELERİ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği erişim engeli kararını aşağıdaki gerekçelerle hatalı buldu:
- Martı’nın itiraz ve savunmaları yeterince değerlendirilmedi.
- Bilirkişi raporlarında eksiklikler ve çelişkiler bulundu.
- Alanında uzman kişilerden görüş alınmadı, dava tam anlamıyla aydınlatılmadı.
- Tarafların eşitliği ilkesine uyulmadı, Martı’nın savunma hakkı ihlal edildi.
- İdare mahkemelerinin Martı lehine verdiği kararlar göz ardı edildi.
- İBB’den alınması gereken görüş beklenmeden karar verildi, Martı’nın hukuki dinlenilme hakkı ihlal edildi.
- Martı’nın dosyasına sunduğu uzman görüşleri dikkate alınmadı.
- Mahkeme, bu eksiklikler giderilmeden haksız rekabet iddiasının tespit edilemeyeceğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.
"İYİLER KAZANDI, BOL BOL MARTI TAG KULLANIN"
Konu hakkında değerlendirmede bulunan Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Haklının acelesi yok. Türk teknolojisinin düşmanları nihayet yenildi. İyiler kazandı. Bol bol Martı TAG kullanın” dedi.