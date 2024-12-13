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Maslahatgüzar nedir? Türkiye Şam Büyükelçiliği'ne geçici maslahatgüzar atadı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
13 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:26
Maslahatgüzar nedir? Türkiye Şam Büyükelçiliği&#039;ne geçici maslahatgüzar atadı

Türkiye, Şam Büyükelçiliği'ne geçici maslahatgüzar atadı. Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu’nun, Şam Büyükelçiliği’ne geçici maslahatgüzar olarak görevlendirilmesinin ardından bu kavrama dair araştırmalar hız kazandı.

Maslahatgüzar, çeşitli nedenlerle büyükelçi atanmayan veya atanamayan bir ülkeyle diplomatik ilişkileri yürütmek üzere görevlendirilir. Türkiye​, Şam’daki Büyükelçiliği faaliyetlerine 26 Mart 2012’de ara vermişti.

MASLAHATGÜZAR NEDİR?

Maslahatgüzar, diplomasi alanında kullanılan bir terimdir. Genellikle bir ülkenin başka bir ülkedeki diplomatik temsilciliğinde görev yapan büyükelçinin veya daimi temsilcinin yokluğunda görev yapan geçici temsilciyi ifade eder.

Maslahatgüzar, diplomatik temsilciliklerde büyükelçiden sonra gelir ve büyükelçinin görevlerini üstlenir.

Maslahatgüzar nedir? Türkiye Şam Büyükelçiliği'ne geçici maslahatgüzar atadı - 1. Resim

MASLAHATGÜZAR NE İŞ YAPAR?

Maslahatgüzar, bir ülkenin başka bir ülkedeki diplomatik temsilciliğinde, özellikle büyükelçi veya daimi temsilci bulunmadığı durumlarda, o temsilciliğin başındaki en üst düzey yetkili olarak görev yapar. Görevleri, genellikle büyükelçininkilere benzese de geçici ve temsil ağırlıklı niteliktedir. İşte maslahatgüzarın başlıca görevleri:

1. Diplomatik Temsilcilik Yönetimi

2. İkili İlişkileri Yönetmek

3. Diplomatik Yazışmalar ve Raporlama

4. Vatandaş Hizmetleri

5. Temsil ve Protokol Görevleri

6. Kriz Yönetimi

ŞAM​ BÜYÜKELÇİLİĞİNE MASLAHATGÜZAR OLARAK KİM ATANDI?

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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