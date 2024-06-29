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Masterchef 2. tur başlama tarihi henüz duyurulmadı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
29 Haziran 2024 00:32 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 00:23
Masterchef 2. tur başlama tarihi henüz duyurulmadı

MasterChef Türkiye'de 2. tur heyecanı başladı. 2. turun başlama tarihi henüz duyurulmadı, ancak yarışmanın ilk turu büyük ilgi gördü ve seyirciler merakla yeni turların başlamasını bekliyor.

MasterChef Türkiye'de ilk turun ardından gözler 2. turun başlayacağı tarihe çevrildi.

Yarışmanın ilk turunda büyük bir ilgi ve heyecan yaşandı. 

MASTERCHEF 2. TUR NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin 2. tur başlama tarihi henüz duyurulmadı.

Yarışmanın ilk turunda yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, şimdi 2. turda mücadele edecekleri günü bekliyor.

İzleyiciler, yeni turların başlaması için sabırsızlanıyor.

2. turun başlama tarihi ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

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İLK TURDA NELER YAŞANDI?

İlk turda yarışmacılar, jüri üyelerini etkilemek için en iyi yemeklerini hazırlıyorlar.

Bu süreçte yeteneklerini sergileyen birçok yarışmacı, izleyicilerden büyük ilgi gördü. 

MasterChef Türkiye'nin 2. tur tarihi açıklandığında, yarışmanın hayranları yine ekran başında büyük bir heyecanla izleyecek.

2. turda yarışmacılar arasındaki rekabetin daha da artması bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
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