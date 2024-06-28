Masterchef Mehmet Şef, parmaklarını nasıl kaybettiğini açıkladı

28 Haziran 2024 00:05 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 00:47

Masterchef Mehmet Şef'in evli ve 3 çocuklu olduğu biliniyor

Masterchef Mehmet Şef'in evli ve 3 çocuklu olduğu biliniyor

MasterChef Türkiye'nin izleyici kitlesi her dönem Mehmet Yalçınkaya’nın parmakları ile ilgili merak içinde.

Ünlü şef, sol elindeki parmaklarını kaybetme hikayesini açıkladı.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF PARMAKLARINI NASIL KAYBETTİ?

Mehmet Yalçınkaya, çocukken iki arkadaşıyla oynarken geçirdiği kaza sonucu sol elinin üç parmağını kaybettiğini açıkladı.

Bu durumun kıyma makinesiyle ilgili olmadığını belirten Yalçınkaya, yaşadığı kazanın kendisini daha da güçlü kıldığını söyledi.

BU KONUDAN İLK KEZ BAHSETTİ

Mehmet Şef, "Bu bir lanet değil. Hayatımızın başka bölümünde yaşadığımız kazalar bizim tutunmamızı sağlıyor. Ağzıyla ressamlık yapanlar var," diyerek yaşadığı deneyimlerin kendisini nasıl motive ettiğini anlattı.

Bu açıklamasıyla, Mehmet Yalçınkaya hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.

Masterchef Türkiye her gün saat 20.00'da TV8 ekranlarında yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.