Masterchef Mehmet Şef, parmaklarını nasıl kaybettiğini açıkladı
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, sol elindeki parmakları nasıl kaybettiğini açıkladı. Yalçınkaya, çocukken yaşadığı kazanın hayatını nasıl etkilediğini anlattı.
MasterChef Türkiye'nin izleyici kitlesi her dönem Mehmet Yalçınkaya’nın parmakları ile ilgili merak içinde.
Ünlü şef, sol elindeki parmaklarını kaybetme hikayesini açıkladı.
MASTERCHEF MEHMET ŞEF PARMAKLARINI NASIL KAYBETTİ?
Mehmet Yalçınkaya, çocukken iki arkadaşıyla oynarken geçirdiği kaza sonucu sol elinin üç parmağını kaybettiğini açıkladı.
Bu durumun kıyma makinesiyle ilgili olmadığını belirten Yalçınkaya, yaşadığı kazanın kendisini daha da güçlü kıldığını söyledi.
BU KONUDAN İLK KEZ BAHSETTİ
Mehmet Şef, "Bu bir lanet değil. Hayatımızın başka bölümünde yaşadığımız kazalar bizim tutunmamızı sağlıyor. Ağzıyla ressamlık yapanlar var," diyerek yaşadığı deneyimlerin kendisini nasıl motive ettiğini anlattı.
Bu açıklamasıyla, Mehmet Yalçınkaya hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.
Masterchef Türkiye her gün saat 20.00'da TV8 ekranlarında yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.