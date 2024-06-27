Masterchef Mehmet Şef'in evli ve 3 çocuklu olduğu biliniyor

27 Haziran 2024 21:16 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 21:39

Yeni sezonu ile tekrar TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlanan Masterchef Türkiye programının şeflerinden Mehmet Şef'in hayatı ve ailesi izleyiciler tarafından merak ediliyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin ünlü jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu.

Uluslararası gastronomi sahnesinde önemli çalışmalara imza atan Yalçınkaya, kariyerinde Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerde görev yaptı.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF KİMDİR? BAŞARILARI NELER?

2008 yılında Almanya'nın Erfurt şehrinde düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche'de bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Ayrıca, 2012 yılında Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak dünya ikinciliği elde etti.

Yalçınkaya, Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Ayrıca, "Fusion Mutfak" akımını Türkiye'de ilk uygulayan şeflerden biridir.