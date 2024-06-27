Masterchef'in gözde şefi Mehmet Yalçınkaya'nın başına gelen korkunç kaza! Gözyaşları içinde anlattı

27 Haziran 2024 11:12 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:18

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünün tanımını dün yayınlandı. MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini kıyma makinasına kaptırdığını öne sürülmüştü. Masterchef Türkiye programının fragmanında itirafta bulunan şef, gözyaşlarını tutamadı.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN ACI HİKAYESİ

Yeni fragmanında çocukken yaşadığı olayı ilk kez anlattığını belirten şef Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini kıyma makinasına kaptırdığı öne sürüldü. Yalçınkaya fragmanda, "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmesi benim elim. Benzer hikayelerimiz var aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken…” şeklinde konuştu.