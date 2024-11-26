Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Masterchef 25 Kasım Mavi Takım kaptanı belli oldu

Masterchef 25 Kasım Mavi Takım kaptanı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Kasım 2024 00:12 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 00:31
Masterchef 25 Kasım Mavi Takım kaptanı belli oldu

Masterchef Türkiye yeni bölümü yayınlandı. Son 10 oyuncunun yarıştığı bölümde yarışmacılar kaptanlık için ter döktü.

Mehmet Yalçınkaya​, Somer Sivrioğlu​ ve Danilo Zanna​'nın jüri olduğu Masterchef​ Türkiye’nin 25 Kasım bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için mücadele verdi.

Yarışmacılara verilen süre bittikten hemen sonra Erim yemeğini tabağa koyamadı.

Mehmet Şef, "Olmaz. Bu kadar çektiğin yemeğe yazık be" diyerek tepkisini dile getirdi.

Masterchef 25 Kasım Mavi Takım kaptanı belli oldu - 1. Resim

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef'te bu haftanın mavi takım kaptanı Beyza, kırmızı takım kaptanı Şirin oldu.

Masterchef 25 Kasım Mavi Takım kaptanı belli oldu - 2. Resim

DANİLO ŞEFİN AĞZI YANDI

Şefler, Semih'in tabağını tadarken Danilo şefin aşırı acıdan ağzı yandı.

Semih, "Danilo şefi uyardım önceden. Bizde de acıdan korkmayız ama acı olur şefim. Olayı odur zaten" diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular
Muratcan elendi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
mastercheftürkiyemehmet yalçınkayasomer sivrioğludanilo zanna

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...