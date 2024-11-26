Masterchef 25 Kasım Mavi Takım kaptanı belli oldu

26 Kasım 2024 00:12 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 00:31

Masterchef Türkiye yeni bölümü yayınlandı. Son 10 oyuncunun yarıştığı bölümde yarışmacılar kaptanlık için ter döktü.

Mehmet Yalçınkaya​, Somer Sivrioğlu​ ve Danilo Zanna​'nın jüri olduğu Masterchef​ Türkiye’nin 25 Kasım bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için mücadele verdi.

Yarışmacılara verilen süre bittikten hemen sonra Erim yemeğini tabağa koyamadı.

Mehmet Şef, "Olmaz. Bu kadar çektiğin yemeğe yazık be" diyerek tepkisini dile getirdi.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef'te bu haftanın mavi takım kaptanı Beyza, kırmızı takım kaptanı Şirin oldu.

DANİLO ŞEFİN AĞZI YANDI

Şefler, Semih'in tabağını tadarken Danilo şefin aşırı acıdan ağzı yandı.

Semih, "Danilo şefi uyardım önceden. Bizde de acıdan korkmayız ama acı olur şefim. Olayı odur zaten" diye konuştu.