MasterChef 4. ceketi kim kazandı? MasterChef Türkiye 25 Aralık kazananı merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Aralık 2024 00:43 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 00:44
MasterChef Türkiye finaline az bir süre kala dördüncü ceketi kazanan isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef 4. Ceketin kazanını 25 Aralık bölümünde belli oldu.
MasterChef'te dördüncü şef ceketini alan yarışmacı, 25 Aralık 2024 Çarşamba günkü bölümünü kaçıran takipçileri tarafından merak konusu oldu.
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın sunduğu yarışmada finale sayılı günler kaldı.
MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM KAZANDI?
Şef Osman Sezener’in konuk olduğu bölümde heyecan yine doruktaydı.
Etapların ardından gecenin kazanını ve 4. ceketi alan isim Beyza oldu.
SON CEKET KALDI
4. ceketin sahibini bulmasının ardından geriye sadece 1 ceket kaldı.
Son ceket için Erim ve Semih kozlarını paylaşacak.
Finale yaklaşan MasterChef'de oyuncular son şanslarını kullanacak.
Sıkça Sorulan Sorular
1 Ocak'ta Survivor başlayacağı yakında final yapılacağı düşünülüyor.
Kaynak: TGRT Haber