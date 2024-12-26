MasterChef 4. ceketi kim kazandı? MasterChef Türkiye 25 Aralık kazananı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

26 Aralık 2024 00:43 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 00:44

MasterChef Türkiye finaline az bir süre kala dördüncü ceketi kazanan isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef 4. Ceketin kazanını 25 Aralık bölümünde belli oldu.