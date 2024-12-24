Serkan Güzelçoban kimdir? Masterchef'e konuk olan şefin restoranları gündeme geldi

24 Aralık 2024 08:53 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:07

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında heyecan devam ederken bu akşam Şef Serkan Güzelçoban konuk olarak katılıyor. Ekranların sevilen programına katılan Güzelçoban'ın restoranları ve çalıştığı yerler ise konuşuldu.

Masterchef programına yetenekli ve ünlü şefler konuk oluyor. Bu akşamın konuğu ise Serkan Güzelçoban oldu. Almanya’da doğan isim Türkiye'nin ünlü şefleri listesinde yer alıyor. Denizli​ mutfağını Almanya​'ya taşıyan ismin nereli olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

SERKAN GÜZELÇOBAN KİMDİR, RESTORANLARI NEREDE?

İkinci Michelin yıldızı kazanan Türk şef olan isim Almanya'da doğdu. Denizli mutfağını Almanya'ya taşıyan isim annesinden aldığı tarifleri yurt dışında uygulayarak tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Türkiye’nin ünlü şefleri bulunan Güzelçoban, ilk ve tek Michelin yıldızlı engelli restoranının, Handicap’in şefliği ile tanınıyor.

2001 senesinden beri birçok ünlü şef ile çalışan isim 2013 mayıs ayından beri ilk engelli çalışanları ile hizmet veren restoranı olan Restaurant Handicap'ın da şefliğini yapıyor.

Restaurant Handicap 2014 senesinde 1 Michelin Yıldızı, 2016 senesinde Gault&Millau'dan 16 puan aldı.

MASTERCHEF KONUĞU KİM?

Bu akşam ekranlara gelen Masterchef programına Serkan Güzelçoban katılacak.