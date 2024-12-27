MasterChef 5. ceketi kim kazandı? MasterChef 2024 son ceketi sahibini buldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

27 Aralık 2024 01:06 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 01:08

Semih ve Erim son ceketi kazanabilmek için MasterChef’te kozlarını paylaştı. Gecenin sonunda 5. ve son ceketi kazanan isim Semih oldu. Erim ise yarışa veda etti.