MasterChef 5. ceketi kim kazandı? MasterChef 2024 son ceketi sahibini buldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
27 Aralık 2024 01:06 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 01:08
Semih ve Erim son ceketi kazanabilmek için MasterChef’te kozlarını paylaştı. Gecenin sonunda 5. ve son ceketi kazanan isim Semih oldu. Erim ise yarışa veda etti.
26 Aralık 2024 Perşembe akşamı MasterChef'e Serhat Doğramacı konuk oldu.
Finale sayılı günler kala yarışmada 5. ve son ceket de sahibini bulmuş oldu.
MASTERCHEF 5. CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de son ceket heyecanı için bu akşam Erim ve Semih mücadele etti.
Gecenin sonunda ceketi alan ve günü mutlu noktalayan Semih oldu.
Erim ise gözyaşları içinde oyuna veda etti.
MASTERCHEF CEKETLERİ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2024 sezonunda ilk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur, üçüncü ceketi Eda ve dördüncü ceketi ise Beyza kazandı.
26 Aralık bölümünde ise son ceket sahibini buldu ve Semih 5. ceketi kazanan oyuncu oldu.
Sıkça Sorulan Sorular
30 Aralık.
Kaynak: TGRT Haber