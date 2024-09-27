MasterChef Beyza, 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu

27 Eylül 2024 08:43 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 08:46

MasterChef programının 26 Eylül Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar ilk ödül oyunu için mücadele etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan kılıç balığından soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, sakatat yemeği, soslu yemek ve ızgara şiş yapmalarını istedi.

İlk turda kırmızı takım​, tüm şeflerin beğenisini kazanarak oyunda galibiyet elde etti. Ancak şeflerin yarışmacılardan 3 adet ızgara şiş istemesine rağmen, Onur bunu yanlış anlayarak 3 porsiyonluk bir tabak hazırladı. Bu durum, takım içinde gergin anlara sebep oldu.İlk turun ardından kırmızı takım yarışmacıları bireysel mücadeleye geçti.

MASTERCHEF​ 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef programının 26 Eylül Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar en iyi kılıç balığından soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, sakatat yemeği, soslu yemek ve ızgara şiş yapmak için mücadele etti.

İlk turu başarıyla tamamlayan kırmızı takım bireysel yarışa geçti. Yarışmacılar, şeflerin kriterlerine göre kılıç balığından en iyi yemeği çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. En başarılı yemeği yaparak 100 Bin TL'lik büyük ödülün sahibi Beyza oldu.

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

MasterChef programına Fransa’dan katılan Beyza Aydın, 1998 yılında dünyaya geldi. Aslen Konyalı olan Beyza, ailesinin mesleği nedeniyle mutfakla iç içe büyüdü.