MasterChef dokunulmazlık mücadelesini kırmızı takım kazandı

25 Eylül 2024 09:41 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:43

MasterChef programının 24 Eylül Salı günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlığın sahibi olan takım merak konusu oldu. Yarışmacılar dokunulmazlığın sahibi olmak için en lezzetli çay saati menüsü için kıyasıya mücadele etti.

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Şeflerin yarışmacılardan çay saati için en lezzetli yiyecekleri hazırlamasını istemesinin ardından en başarılı yemekleri yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım​ oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye​ yarışmasının 24 Eylül Salı günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar en iyi çay saati menüsünü hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleriyle dokunulmazlığın sahibi kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF 24 EYLÜL ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te kırmızı ve mavi takımlar en iyi çay saati lezzetlerini yapmak için yarıştı. Mavi takımdan en iyi tabağı çıkaran Alperen dokunulmazlığı aldı ve eleme adayı olarak Bera'yı seçti.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı yemeği yapan Akın kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım​ kaptanı oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi takım

Akın – Kaptan

Eda

Alper

Semih

Kaan

Ezgi

Hakan

Erim

Bera

Nevzat

Kırmızı Takım

Zübeyde-kaptan

Onur

Emre

Kerem

Şirin

Beyza

Muratcan

Nigar

Ayşe