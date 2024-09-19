MasterChef Semih yarışmaya Maldivler'den katılıyor

19 Eylül 2024 09:32 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:35

MasterChef’in 19 Eylül Perşembe günü için yayınlanan fragmanında Mehmet Şef ile Semih arasında yaşanan gerilim herkesi şok etti. Semih, Mehmet Şef'in sert sözlerinin ardından stüdyoyu terk etti.

Yayınlanan yeni bölüm tanıtım fragmanında Mehmet Şef’in Semih’in tabağına yaptığı eleştirinin ardından tansiyon yükseldi. Yarışmacıya sinirlenen Mehmet Şef​'in “Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım.” sözlerinin ardından Semih’in yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

MASTERCHEF​ SEMİH OLAYI NEDİR?

İngiliz kökenli yarışmadan uyarlanan MasterChef programında bu akşam yarışmacılar eleme adayının kendi takımlarından çıkmaması için mücadele edecek.

Yeni bölüm tanıtım fragmanında Mehmet Şef ile Semih arasında yaşanan gerilim herkesi şaşırttı.

Tabağına eleştiride bulunan Mehmet Şef’e Semih’in itiraz etmesi sonrası gerilim yükseldi. Yarışmacıya sinirlenen Mehmet Şef’in, “Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası, 'benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle...' Yeter ya! Her oraya söylediğimde kafanı çeviriyorsun, sebep ne. Bizden iyi mi biliyorsun bu işi. Haddini bil!” sözlerinin ardından Semih stüdyoyu terk etti.

MASTERCHEF SEMİH KİMDİR?

Yarışmaya Maldivler’den katılan Semihcan Temiz, eğitimi için 13 yaşından itibaren çalışmakta. Aslen Mersinli olan 26 yaşındaki yarışmacı​, Üniversitede işletme bölümünü üçüncü sınıfta bırakarak aşçılık eğitimi almaya başladı. Temiz, Mersin'de 8 ay bir restoranda çalışmasının ardından profesyonel mutfak kariyerine 2018 yılında başladı ve Montenegro, Dubai ve Maldivler'de deneyim kazandı.