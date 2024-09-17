MasterChef’te mavi takım kaptanı Alper oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

17 Eylül 2024 08:27 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 08:33

Masterchef programının haftanın ilk günü yayınlanan bölümünde kaptanlar ve yeni takımlar için araştırmalar hız kazandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için en iyi lahmacunu yapmak için kıyasıya mücadele etti.

Masterchef​ programının 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan lahmacun​ tabağı hazırlamasını istedi. En iyi lahmacunu yapan yarışmacı Alper Mavi takımın kaptanı seçildi. MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU? Masterchef Türkiye yarışmasının 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar en iyi lahmacunu hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleriyle Mavi takımın kaptanı Alper oldu. MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM​ KAPTANI KİM OLDU? Mavi takımın kaptanı seçilen Alper, karşısına kırmızı takım kaptanı olarak Erim’i seçti. MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU? MAVİ TAKIM: ONUR

EMRE

EDA

ŞİRİN

KEREM

EZGİ

NİGAR

MURATCAN

NEVZAT KIRMIZI TAKIM: SEMİH

KAAN

ZÜBEYDE

BEYZA

YUDUM

HAKAN

AYŞE

BERA

AKIN MASTERCHEF ALPER KİMDİR? Uzun yıllar gastronomi bölümünde çalışan Alper Öztamur, Mehmet Şef’in sunduğu Masterclass derslerine katılarak kendini geliştirmiştir. İlgili Haberler MasterChef'te korkunç kaza! Yüzüne kızgın yağ sıçrayan yarışmacı devam edemeyecek