MasterChef’te mavi takım kaptanı Alper oldu
Masterchef programının haftanın ilk günü yayınlanan bölümünde kaptanlar ve yeni takımlar için araştırmalar hız kazandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için en iyi lahmacunu yapmak için kıyasıya mücadele etti.
Masterchef programının 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan lahmacun tabağı hazırlamasını istedi. En iyi lahmacunu yapan yarışmacı Alper Mavi takımın kaptanı seçildi.
MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
Masterchef Türkiye yarışmasının 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar en iyi lahmacunu hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleriyle Mavi takımın kaptanı Alper oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takımın kaptanı seçilen Alper, karşısına kırmızı takım kaptanı olarak Erim’i seçti.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
ONUR
EMRE
EDA
ŞİRİN
KEREM
EZGİ
NİGAR
MURATCAN
NEVZAT
KIRMIZI TAKIM:
SEMİH
KAAN
ZÜBEYDE
BEYZA
YUDUM
HAKAN
AYŞE
BERA
AKIN
MASTERCHEF ALPER KİMDİR?
Uzun yıllar gastronomi bölümünde çalışan Alper Öztamur, Mehmet Şef’in sunduğu Masterclass derslerine katılarak kendini geliştirmiştir.