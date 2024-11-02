Masterchef Beyza'nın yüzü yanmıştı! Son sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

02 Kasım 2024 12:37 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 12:45

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında yer alan Beyza Aydın'ın dış çekimde yaşadığı talihsiz kaza sevenlerini üzdü. 1 Kasım tarihinde yayınlanan bölümde kızgın yağ olan tepsiyi çevirirken yüzünün yandığı anlar korkuttu.

MasterChef Beyza'nın yüzü yandı! Demet Akalın'dan paylaşım geldi: Ben de yaşadım

MasterChef Beyza'nın yüzü yandı! Demet Akalın'dan paylaşım geldi: Ben de yaşadım

Masterchef​ ekibi, dış çekim için Uşak​'a gitmişti. Yemeklerin yapıldığı esnada Beyza'nın kızgın yağ dolu tepsiyi çevirdiği anlar endişeli anlar yaşattı. Tepsiyi çevirirken kızgın yağ suratına gelirken ekipler ilk müdahalede bulundu.

Hayranlarını üzen haber sonrasın Masterchef Beyza'nın sağlık durumu nasıl, yarışmaya devam edecek mi merak edildi.

MASTERCHEF BEYZA SON DURUMU VE SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Somer Sivrioğlu Beyza'nın sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İlk müdahaleyi sağlık personelimiz Serhat Özer yaptı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem yetkililer ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi yanık​ merkezinde müşahede altına alındı.

Sayın Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Şuanda müşahede altında, biz de konuştuk. Bugün bizlerle olamayacak ama günbegün gelişmeleri size bildireceğiz. Beyza'ya bir kez daha geçmiş olsun diyoruz."

MASTERCHEF BEYZA YÜZÜ MÜ YANDI, YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

1 Kasım akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacı​ olan Beyza'nın yaşadığı zor anlar izleyiciyi korkuttu. Uşak'ta kızgın yağ dolu tepsiyi çevirirken yüzüne gelmesiyle beraber yüzünde 2. derece yanık oluştuğu öğrenildi.

Mehmet Şef ise konuyla ilgili şu sözleri söyledi:

"Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım."

Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği hakkında henüz bir açıklama bulunmazken tedavisinin bitmesinin ardından ekipten bir açıklama gelmesi bekleniyor.