MasterChef Beyza'nın yüzü yandı! Demet Akalın'dan paylaşım geldi: Ben de yaşadım

02 Kasım 2024 11:38 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:38

MasterChef yarışmasında Beyza Huri Aydın, yüzüne dökülen kızgın yağ sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Sıkı bir MasterChef hayranı olan Demet Akalın, kendisinin de seneler önce yüzünün yandığını hatırlatarak Beyza'ya geçmiş olsun mesajı yayınladı.

MasterChef​ yarışmasının son yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Beyza Huri Aydın'ın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve ilk müdahale ekip tarafında yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın​'dan da konuyla ilgili paylaşım geldi. -

DEMET AKALIN'DAN MASTERCHEF BEYZA'YA DESTEK GELDİ

Sıkı bir MasterChef izleyicisi olan Demet Akalın, son yayınlanan bölümde Beyza Huri Aydın'ın yüzünün yanması sonrası paylaşım yaptı. Yıllar önce yüzünde gazlı balonların patladığını paylaşan Demet Akalın, "Beyza'yı görünce gazlı balonlardan yandığım aklıma geldi... çok büyük geçmiş olsun geçecek inşallah sabır ve dua" notunu düştü. Tedavi sürecinden de fotoğraf paylaşan Demet Akalın, "Hala gazlı balonlardan çok korkarım.." notunu da düştü.

MASTERCHEF BEYZA'NIN SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SOMER SİVRİOĞLU KONUŞTU

Somer Şef, Beyza'nın son sağlık durumu hakkında; "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık​ merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık​ yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" diye devam etti.