Yüzü yanan MasterChef Beyza Huri Aydın zangır zangır titredi! Diskalifiye haberleri sonrası Somer Şef ilk kez konuştu

02 Kasım 2024 10:38 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:43

MasterChef yarışmasının son bölümünde Beyza Huri Aydın, yüzüne kızgın yağ dökülmesiyle zor anlar yaşadı. Büyük korku yaşayan MasterChef Beyza Huri Aydın'ın diskalifiye olduğu gündemde yer alırken, son gelişmeleri Şef Somer Sivrioğlu paylaştı.

MasterChef​’in son yayınlanan bölümünde Beyza Huri Aydın’ın böreği ters çevirmesiyle kızgın yağlar yüzüne döküldü. Yüzü yanan Beyza, acılar içinde kıvranırken, arkadaşları da büyük panik yaşadı. Mehmet Şef​, Beyza hakkında, "Arkadaşlar Beyza'yı hastaneye gönderiyoruz" derken, Somer şef ise Beyza’nın diskalifiye olup olmayacağı hakkında bilgi verdi.

BEYZA MASTERCHEF'TEN AYRILACAK MI?

Acılar içinde kalan Beyza'ya ilk müdahale ekip personeli tarafından yapıldı. Somer Sivrioğlu, yarışma sırasında yaşanan talihsiz kaza sonrası Beyza'ya ilk müdahalenin sağlık personeli Serhat Özer'in yaptığını belirtti.

Somer Şef, Beyza'nın son sağlık durumu hakkında; "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık​ merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" diye devam etti.