MasterChef Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldü! O anlar ortaya çıktı

01 Kasım 2024 12:34 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:44

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, mutfakta yaşadığı kazayla herkesi korkuttu. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan MasterChef yarışmasında sıcak tepsiyi ters çeviren Beyza, kızgın yağların yüzüne gelmesiyle acılar içinde kaldı.

MasterChef​ yarışmacıları son olarak Uşak çekimlerinde tezgahın başına geçti. Programın başarılı yarışmacılardan biri olan Beyza, atlattığı kazayla yürekleri ağza getirdi. Yayınlanan son MasterChef fragmanında acılar içinde kaldığı gözlemlenen Beyza'nın son sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF BEYZA'NIN YÜZÜNE KIZGIN YAĞ​ DÖKÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde MasterChef yarışmacısı Beyza'nın çekimlerde kaza​ geçirdiği ve yüzü yandığı iddia edilmişti. Yayınlanan son MasterChef fragmanında Beyza'nın yüzüne kızgın yağ geldiği ve acılar içinde kaldığı görüldü.

Beyza'nın son sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, talihsiz kaza sonucu da Beyza'dan yarışmadan ayrıldığı iddia edilmişti. Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldüğü anlar sosyal medyada yorum yağmura tutuldu. Beyza'ya "Geçmiş olsun" mesajları yağarken, Beyza'nın yarışma arkadaşlarının uyarılarını dikkate almadığı da görüldü.