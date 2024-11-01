O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan Türkiye'yi terk edip evlendi! Son hali ortaya çıktı

01 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:15

O Ses Türkiye yarışmasının ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan Amerika'da evlendi. Türkiye'yi terk eden Oğuz Berkay Fidan, eşiyle birlikte yeni hayatından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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O Ses Türkiye​​ yarışmasına 2011 yılında katılan ilk şampiyon Oğuz Berkay Fidan, sesi ve sahne performansıyla dikkat çekmişti. Yarışma sonrası Murat Boz​ ile düet yapan Oğuz Berkay Fidan'ın son hali ortaya çıktı. Türkiye'yi terk eden Oğuz Berkay Fidan'ın evlilik​ sürecini de paylaştı.

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O Ses Türkiye 2011 şampiyonu Oğuz Berkay Fidan, yarışmada sesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken bir isim olmuştu. yarışma sonrası Murat Boz ile de düet yapan Oğuz Berkay Fidan, müzik kariyerine devam etti.

''Beni Ellerden Sayma'' şarkısıyla adından söz ettiren Oğuz Berkay Fidan, uzun süre sessizliğini bozdu. Son haliyle sosyal medyada çok konuşulan Oğuz Berkay Fidan, Türkiye'yi terk etti.