Bülent Ersoy, Seray Sever, Banu Alkan ve Safiye Soyman ödeme alamadı! Apar topar yayından kaldırılmıştı

31 Ekim 2024 17:25 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:25

Bülent Ersoy, Seray Sever, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı yaşanan krizler nedeniyle apar topar yayından kaldırılmıştı. İki bölüm yayınlanan programda kimsenin parasını alamadığı ortaya çıktı.

Dünya Güzellerim Tatilde programı yaşanan problemler nedeniyle ekrana erken veda etti. 13 bölüm yayınlanması planlanan Dünya Güzellerim Tatilde sadece 2 bölüm ekranda kaldı. Hiç kimse 2 bölümlük ücretini alamazken, Seray Sever konuyla ilgili ilk kez konuştu.

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE EKİBİ PARALARINI ALAMADI

Dünya Güzellerim Tatilde programı Bülent Ersoy​, Safiye Soyman​, Seray Sever ve Banu Alkan​'ı bir araya getirdi. İlk olarak makyör ile kavga eden Bülent Ersoy, yapımdan ayrıldığını açıklarken, 2 bölüm sonra program yayından kaldırıldı.

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Seray Sever Dünya Güzellerim Tatilde programıyla ilgili konuştu. "Zor bir set oldu" diyen Seray Sever, ''40 günde 13 bölüm çekilecekti, çekilemedi. Son iki haftamızda zaten yönetmen yoktu. Karışık bir setti. Çok sıkıntılar yaşandı. İyi bir set değildi. Sette büyükbaşlar olduğundan kaprisler çok oldu. Zor bir setti' dedi.

Ödeme alamadığını belirten Seray Sever, "Benim avukatımda olay. Ödeme filan alamadım. Telefonlara da çıkan olmadı. Bir avans yatırıldı gerisi gelmedi. Çok sağlam alacağım var. 2 milyondan fazla... Ben mağdur oldum. Kimse ödeme alamadı." dedi.