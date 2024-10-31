Eda Ece ekranlara ne zaman döneceğini açıkladı!

31 Ekim 2024 16:28 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:29

Buğrahan Tuncer ile evlenen ve kızı Mina İpek'i kucağına alan Eda Ece, dizilere ara vermişti. Sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Eda Ece, ekrana bu yıl dönmeyeceğini açıklayarak tarih verdi.

Yasak Elma​'nın Yıldız'ı Eda Ece​, kızı Mina İpek'i nisan ayında dünyaya getirdi. Doğum​ yaptıktan sonra oyunculuğa veren Eda Ece, ekranlara ne zaman geri döneceğini açıkladı.

EDA ECE HAYRANLARINA MÜJDE

Ben kendi oyunculuk​ işlerime, bu seneyi de böyle bitireyim. Çünkü çocuğum çok küçük. Set, oyunculuk bu benim asıl mesleğim. Oyunculuk demek tüm gün evde olmamak demek. Şimdi onu göze alamıyorum. Çok küçük. O yüzden bu seneyi böyle bitireyim. Yavrum biraz daha büyümüş olur. 2025’te oyunculuk yaparım.” dedi.

Kızı Mina İpek'in biraz daha büyümesini beklediğini dile getiren Eda Ece, "Özledim de zaten oyunculuğu. Ama Mino'şuma da yazık. Sabah sekiz gece 1 çalışıyoruz. O da bir 1 yaşı görmüş olur hem” dedi.