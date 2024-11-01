İrem Derici “Hasan Can Kaya ile evlenin” diye bağıran hayranına bakın nasıl cevap verdi

01 Kasım 2024 09:27 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 09:27

İrem Derici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Tarsus’ta konser verdi. İrem Derici hayranının “Hasan Can Kaya ile evlenin” sözlerine öyle bir cevap verdi ki, herkes gülmeye başladı.

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici​, son konserini Tarsus Atatürk Gösteri Merkezi’nde verdi. Hayranının “Hasan Can Kaya’yla evlenin” sözlerine kayıtsız kalamadı. "Bunlar en sonunda beni evlendirecekler Hasan Can'la" cevabını veren İrem Derici, peş peşe esprilerini sıraladı.

İREM DERİCİ'DEN GÜLDÜREN HASAN CAN KAYA​ CEVABI

Son olarak Gökhan Fırat ile ilişkisini sonlandıran İrem Derici, son konserini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda verdi. Seyircisine eğlenceli dakikalar yaşatan İrem Derici, bir hayranının “Hasan Can Kaya ile evlenin” demesi üzerine “Ne yapıyım onu. Bunlar beni en sonunda Hasan Can ile everecekler.” dedi.

Hasan Can Kaya'nın ise evlilik​ konusuyla ilgili "İrem'le evlenirsem çocuğumuzun ilk kelimesi küfür olur." dediğini de hatırlatan İrem Derici, "Hasan Can Kaya iş atıyor. Türkiye'ye çok zararlı, hiç tavsiye etmiyorum" dedi.