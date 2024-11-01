Engin Altan Düzyatan soru karşısında duygulandı! "Odama bile çıkamıyorum"

01 Kasım 2024 11:14 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:14

Dünya Varmış filminin galasında konuşan Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden köpeği ile ilgili soru karşısında duygulandı. Konuşmasını bitirmek isteyen Engin Altan Düzyatan, "Odama bile çıkamıyorum" dedi.

Dünya Varmış filminin galasına katılan Engin Altan Düzyatan, köpeğinin vefatıyla zor günler geçirdiğini açıkladı. Muhabirler, geçtiğimiz hafta Hektor adlı köpeğinin vefatıyla sarsılan Engin Altan Düzyatan'a "Yol arkadaşınızı kaybettiniz neler hissediyorsunuz? sorusuna cevap verdi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'I DUYGULANDIRAN SORU

Köpeğinin ölümü sonrası zor günler geçirdiğini anlatan Engin Altan, “Bununla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Çok güzel bir yol arkadaşıydı. Süper zarifti. Çok beyefendiydi, çok sevildi bizim tarafımızdan… Ailem tarafından da çocuklarım tarafından da, eşim tarafından da herkes tarafından çok sevildi. Bütün arkadaşlarım çok sevdi. Benim ona verebileceğim şey bu sevgiydi. O bana sınırsız bir sevgi veriyordu” dedi.

Gözleri dolan Engin Altan Düzyatan “Odama çıkamıyorum. Çünkü benim odamda karşımda yatağı vardı. Orada yatardı, odama çıkamıyorum ama atlatacağım… Hayat bir şekilde devam ediyor. Elimizden geleni yapmış olduk ve en güzel vedayı gerçekleştirdik. Üzgünüm ağlatmayın beni…” diyerek konuşmasını bitirdi.