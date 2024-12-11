MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın ilk eleme potasına giden ismi merak ediliyor
10 Aralık Salı Masterchef'te yarışmacılar, tatlı ve tuzlu lezzetler hazırlamak için kıyasıya bir mücadele verdi. Gecenin sonunda haftanın ilk eleme potasına giden ismi de belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin 10 Aralık 2024 tarihli son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununda birbirlerine karşı kıyasıya bir mücadele verdi.
İlk etapta düelloyu kazanan Mavi takım kaptanı karşı takımdan format gereği Alper'i aldı ve takım arkadaşı Eda'yı da Kırmızı Takım'a yolladı.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Şefler takımlardan verilen malzemeler ile tatlı ve tuzlu ürünler çıkarmalarını istedi.
Birbirinden güzel tabaklar hazırlayan takımları şefler tarafından değerlendirildi ve sonuçta dokunulmazlığı alan taraf Kırmızı Takım oldu.
10 ARALIK ELEME POTASINA KİM GİTTİ?
Kaybeden Mavi Takım'daki 4 yarışmacı pota mücadelesi verdi.
İkinci etapta yarışmacılardan Mehmet Şef'in ördek yemeği hazırlanması istendi.
En iyi tabağı çıkaran Onur 7. dokunulmazlığı aldı.
Eleme potasına giden isim ise Erim oldu.