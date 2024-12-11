MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın ilk eleme potasına giden ismi merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

11 Aralık 2024 00:47 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:58

10 Aralık Salı Masterchef'te yarışmacılar, tatlı ve tuzlu lezzetler hazırlamak için kıyasıya bir mücadele verdi. Gecenin sonunda haftanın ilk eleme potasına giden ismi de belli oldu.