Masterchef finalinin ne zaman yapılacağı duyuruldu! Yarı finale sayılı günler kaldı
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef'te finale çıkan adaylar belli oldu. Finalistlerin belli olmasının ardından programın yeni bölümlerinin yayınlanmaması bitti mi sorularını gündeme getirdi. Masterchef'in yarı final ve final bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı açıklandı. 9-10 Ocak 2025 tarihinde yarı final bölümleri yayınlanacak.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye programının 2024-2025 sezonunun finalistleri belli oldu.
Yarışmanın son yayınlanan bölümünde Kerem, Beyza'yı yenmiş ve finale adını yazdırmıştı.
İzleyiciler tarafından MasterChef finalinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
Kanal tarafından yayınlanan fragmana göre MasterChef programının yarı finalleri 9-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yarı finallere kalan Semih, Onur, Eda ve Kerem finale adını yazdırmak için mücadele edecek.
9 Ocak'ta ilk finalist, 10 Ocak'ta ise ikinci finalist belli olacak.
İki yarışmacı arasında gerçekleşecek olan final mücadelesi ise 11 Ocak 2025 Cumartesi günü yapılacak.
MASTERCHEF'İ GEÇEN SENE KİM KAZANDI?
MasterChef programı bir önceki sezon All Star formatında düzenlenmişti.
Yarışmada Tahsin Küçük, Esra Tokelli finale kalan yarışmacılar olmuştu.
Final etabında ise Esra Tokelli rakibini yaptığı yemekle geride bırakarak MasterChef All Star'ın şampiyonu olmuştu.