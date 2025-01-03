Masterchef finalinin ne zaman yapılacağı duyuruldu! Yarı finale sayılı günler kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

03 Ocak 2025 17:21 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:36

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef'te finale çıkan adaylar belli oldu. Finalistlerin belli olmasının ardından programın yeni bölümlerinin yayınlanmaması bitti mi sorularını gündeme getirdi. Masterchef'in yarı final ve final bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı açıklandı. 9-10 Ocak 2025 tarihinde yarı final bölümleri yayınlanacak.