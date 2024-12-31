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MasterChef'te son yarı finalist kim doldu? MasterChef son dörde kalan isimler belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
31 Aralık 2024 00:28 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 00:31
MasterChef&#039;te son yarı finalist kim doldu? MasterChef son dörde kalan isimler belli oldu

Masterchef’te son 5 yarışmacının kaldığı yarışmada ilk 4'e kalan son yarı finalist bu akşam belli oldu. Beyza ve Kerem 31 Aralık tarihi bölümünde son yarı finalist olmak için mücadele etti.

MasterChefTürkiye​'de Onur​, Eda​ ve Semih​ yarı finale adını yazdıran isimler olmuştu.

MasterChef Türkiye'de 31 Aralık tarihli son bölümde de son yarı finalist belli oldu.

MasterChef'te son yarı finalist kim doldu? MasterChef son dörde kalan isimler belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF'TE SON YARI FİNALİST KİM DOLDU?

Masterchef'te gecenin en başarılı tabağını yapan Kerem yarı finale yükselen son yarışmacı oldu.

Beyza ise 5. olarak yarışmaya veda eden oyuncu oldu.

MasterChef'te son yarı finalist kim doldu? MasterChef son dörde kalan isimler belli oldu - 2. Resim

MASTERCHEF SON DÖRDE KİMLER KALDI?

Masterchef'te bu akşam gerçekleştirilen heyecan dolu mücadelenin ardından yarı finale kalan dördüncü isim de Kerem oldu.

Kerem’le birlikte yarı finalist olan diğer isimler;

Onur,

Eda ve

Semih.

Sıkça Sorulan Sorular
Ocağın ilk haftası final yapması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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