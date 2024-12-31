MasterChef'te son yarı finalist kim doldu? MasterChef son dörde kalan isimler belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

31 Aralık 2024 00:28 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 00:31

Masterchef’te son 5 yarışmacının kaldığı yarışmada ilk 4'e kalan son yarı finalist bu akşam belli oldu. Beyza ve Kerem 31 Aralık tarihi bölümünde son yarı finalist olmak için mücadele etti.