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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık mavi takım kaptanı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
10 Aralık 2024 00:02 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 00:05
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık mavi takım kaptanı araştırılıyor

Masterchef Türkiye’de son haftaların yaklaşmasıyla birlikte oyundaki heyecan da artmaya devam ediyor. 9 Aralık kaptanlık oyununda mavi takım kaptanlığını kazanan isim de merak ediliyor.

MasterChefTürkiye​'de kaptanlık oyunu için yarışmacılar yine canla başla mücadele etti.

Zorlu yemeklerden biri olan Beef Wellington yapıldığı bu akşamki bölümde, mavi ve kırmızı takımların kaptanları da belli oldu.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık mavi takım kaptanı araştırılıyor - 1. Resim

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de 9 Aralık kaptanlık oyunu sona erdi.

Yapılan yemeklerin değerlendirilmesinin ardından Mavi takımın kaptanı Kerem oldu.

Kerem Kırmızı takımın kaptanını ise Semih olarak belirledi.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık mavi takım kaptanı araştırılıyor - 2. Resim

9 ARALIK TAKIMLAR BELLİ OLDU

Kaptanlık mücadelesinin ardından takımlar da şekillendi.

9 Aralık Mavi Takım: Kerem - Onur- Erim – Eda

Kırmızı Takım: Semih - Alper - Beyza - Şirin

Sıkça Sorulan Sorular
Final oyunu 8 hafta sonra.

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Kaynak: TGRT Haber
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