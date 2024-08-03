Masterchef Mehmet Akif Yazıcı programa gelmek için ineklerini sattı

03 Ağustos 2024 19:47 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 20:24

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef yarışmasının ana kadrosuna çıkacak olan son isimler belli oluyor.

Son grupta yer alan Mehmet Akif Yazıcı yaptığı tabaklar ile hem izleyicilerin hem de şeflerin dikkatini çekti.

İzleyiciler tarafından Mehmet Akif Yazıcı'nın hayatı ve kariyeri merak edildi.

MASTERCHEF MEHMET AKİF YAZICI KİMDİR?

Mehmet Akif Yazıcı, Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi.

Lise mezunu olan Mehmet Akif Yazıcı, hayvancılık ile uğraşıyor.

Başarılı yarışmacı yarışmaya katıldığı için ineklerine bakamayacağı için yarısını sattığını belirtti.

"Sıradan yolları sevmem bir değişiklik olsun" ifadelerini kullanarak ilk turda yaptığı hamsili içli köfte yemeği ile şeflerden üç evet oyu alıp bir üst tura geçti.

Düellolarda da rakiplerini yenerek grup aşamasına geçen Mehmet Akif Yazıcı ana kadroya giden 20. önlüğü almak için yarışıyor.

MASTERCHEF MEHMET AKİF YAZICI NERELİ?

Mehmet Akif Yazıcı, programda verdiği röportajda doğma büyüme Rizeli olduğunu belirtti.