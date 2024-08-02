Masterchef Kerem Bilginer ABD'nin New York şehrinde yaşıyor

02 Ağustos 2024 15:43 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:55

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef programında ana kadroya girecek olan yarışmacılar belli olmaya devam ediyor.

Ana kadroya girecek olan son grubun yarıştığı programda yemekleri ile dikkat çeken Kerem Bilginer'in hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak edildi.

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Kerem Bilginer, 8 yıldır aşçılık yapıyor.

Sous Chef olarak kariyerinde yükselen Kerem Bilginer, ABD'de 1 Michelin Yıldızı'na sahip olan restoranda çalışıyor.

ABD'nin New York şehrinde yaşayan başarılı yarışmacı doğma büyüme ise İstanbulludur.

MASTERCHEF KEREM ASLEN NERELİ?

Kerem Bilginer aslen Kahramanmaraşlıdır.