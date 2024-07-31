Masterchef Nevzat Güray Gürol, 23 yaşında yarışmaya katıldı

31 Temmuz 2024 16:21 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:41

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te düello turlarının tamamlanmasının ardından ana kadroya çıkmak için grup yarışmaları başladı.

Yaptığı tabak ile şeflerden eleme turunda ve düellolarda geçer not alan Nevzat Güray Gürol'un hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

MASTERCHEF NEVZAT KİMDİR?

23 yaşında olan Nevzat Güray Gürol, Düzce'de doğdu.

Anadolu Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ekonometri öğrencisiyken okulu aşçı olma hayali için yarıda bıraktığını belirten yarışmacı programa İzmir'den katılıyor.

Aslen Artvinli olan Nevzat Güray Gürol çalıştığı restoranda şefinin vefat etmesi üzerine istifa ettiğini belirtti.

Bir süredir mesleğini yerine getirmediğini belirten Nevzat Güray Gürol eleme turunda şeflerden 3 evet alarak düello aşamasına yükseldi.

Masterchef düellolarında da rakiplerinden daha iyi tabak çıkarak adını gruplara yazdırdı.