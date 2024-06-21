Masterchef Sevdet Ayhan 14 yaşında başladığı çalışma hayatıyla ilgi topladı

21 Haziran 2024 00:30 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 00:25

2024 MasterChef Türkiye yayın tarihi henüz açıklanmadı, yeni yarışmacılar ve jüri üyeleri

2024 MasterChef Türkiye yayın tarihi henüz açıklanmadı, yeni yarışmacılar ve jüri üyeleri

Masterchef Türkiye'nin bu akşamki ön eleme bölümünde yarışan Sevdet Ayhan, izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topladı.

Küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan Ayhan, azmi ve enerjik gülüşüyle izleyicilerin ilgisini çekti.

MASTERCHEF SEVDET AYHAN KİMDİR?

Sevdet Ayhan, 24 yaşındadır ve Diyarbakırlıdır.

Sevdet Ayhan, 11 yaşında çalışmaya başlayarak genç yaşta iş hayatına atıldı.

Çalışkanlığı ve azmiyle dikkat çeken Ayhan, Masterchef'teki performansıyla da adından söz ettirdi.

Kendisi Diyarbakır'da doğup büyüdü ve mutfak tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürme hayaliyle Masterchef'e katıldı.

MASTERCHEF ÖN ELEMELERDE NELER YAŞANDI?

Bu akşam Masterchef'in ön elemelerinde yarışan Sevdet Ayhan, hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı.

Yarışmada gözükmesinin ardından, özellikle X platformundaki kullanıcılar tarafından bolca övgü alan Ayhan, izleyiciler tarafından yarışmaya dahil olması adına büyük bir destek aldı.