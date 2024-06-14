MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon bu akşam saat 20.00'da başlayacak

14 Haziran 2024 17:49 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:34

MasterChef Türkiye 2024 yeni sezonu bu akşam başlıyor.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturacağı yarışma, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye 2024, 14 Haziran'da başlıyor ve yarışma cuma günleri saat 20.00'da yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezon güçlü yarışmacılarla bir All Star sezonu gerçekleşmişti.

Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan isim Esra olmuştu.

Yeni sezonda da benzer bir heyecan bekleniyor. Yarışmacılar, büyük ödül için kıyasıya mücadele edecek.