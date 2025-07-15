MasterChef Türkiye ana kadroya giren 4. İsim kim oldu?

İstanbul
Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tüm hızla devam ederken kadroya giren 4. isim de belli oldu.
Masterchef’in önceki bölümlerinde ana kadroya giren ilk 3 isim belirlenmişti.
Masterchef Türkiye'nin 14 Temmuz bölümünde ana kadroya girmeye hak kazanan 4. isim de kesinleşti.
Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılardan ilk turda kuzu ciğeri kullanarak yaratıcı bir tabak istendi.
Elif, Bilal, Onur, Hilal, Ayten ve Doğuhan bir üst tura yükselme hakkı kazandı.
İkinci tura kalan yarışmacılardan bu kez de Fransız usulü ekler hazırlamaları istendi.
Yarışmanın sonunda son ikiye Onur ve Hilal kaldı.
2025 Masterchef Türkiye ana kadrosuna 4. olarak giren isim, Onur Dikbaş oldu.