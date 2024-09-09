MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim Zeynep oldu

09 Eylül 2024 05:30 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 05:42

Zeynep Seda Gültepe, MasterChef Türkiye 2024 sezonunda ana kadroya giren ilk yarışmacı olmuştu. Fakat 8 Eylül Pazar akşamı yapılan eleme gecesinde en başarısız tabağı çıkaran isim oldu ve MasterChef'ten elendi. Veda sonrasında MasterChef Zeynep kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları merak ediliyor

MasterChef 2024'te bu hafta elenen isim Zeynep oldu. Yarışmanın tarihinde ilk kez takımlar sadece erkek ve kadınlardan oluşuyordu.

İki etaplı eleme gecesinde dört kadın ve üç erkek yarışmacı arasında kıyasıya MasterChef Türkiye'de kalma mücadelesi yaşandı.

Gecenin sonunda şefler, en başarısız tabağı hazırlayan ve MasterChef'ten elenen ismi açıkladı.

MASTERCHEF'TE KİM NASIL ELENDİ?

MasterChef Türkiye eleme gecesinde ilk turda ana malzemesi fındık olan yemek yapılması istendi. İlk turunda sonunda Alper, Eda ve Nigar başarılı olarak MasterChef'te kalmayı en az bir hafta garanti altına aldı.

İkinci turda ise istenen yemek Somer Şefin özel yemeği "The Alice" idi. Bu zorlu etapta şefin tabağına en az başarılı yapan Zeynep, MasterChef'ten elendi.

ZEYNEP SEDA GÜLTEPE KİMDİR?

MasterChef 2024 sezonunda ana kadroya katılan ilk isim olan Zeynep Gültepe 27 yaşında. Altı yıldır aşçılık yapan Zeynep Gültepe, son bir yıldır işletmede fırıncı olarak çalışıyor.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Zeynep, Fransa ve Amerika'da stajlarını tamamlamış ve uluslararası mutfaklarda deneyimler kazanmış.

MasterChef Türkiye yeni sezon elemeleri ilk turunda Asya usulü uykuluk yemeği ile şeflerin beğenisini kazanmış ve aldığı üç evet oyu ile sonraki tura geçmişti.