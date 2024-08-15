Masterchef'te Zeynep, Deniz ile yaşadığı tartışmanın ardından kriz geçirdi

15 Ağustos 2024 16:16 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:43

MasterChef Deniz'in ettiği küfür şoke etti! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Sevimsiz, terbiyesiz!

MasterChef Deniz'in ettiği küfür şoke etti! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Sevimsiz, terbiyesiz!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef yarışmasının ikinci haftası başladı.

Haftanın ikinci oyununun oynanacağı 15 Ağustos bölümünün fragmanında kırmızı takım kaptanı Zeynep'in yayına çıkmadığı görüldü.

İzleyiciler tarafından Zeynep'e ne olduğu merak ediliyor.

MASTERCHEF ZEYNEP'E NE OLDU?

Masterchef'in 15 Ağustos bölümünün fragmanında yer alan bilgilere göre kırmızı takım kaptanı Zeynep ile Deniz oyundan önce tartıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından Zeynep sinir krizi geçirerek doktor gözetimine alındı.

Doktor gözetiminde olan Zeynep'in 15 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanacak olan bölümde takımının başında yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.

MASTERCHEF ZEYNEP KİMDİR?

27 yaşında olan Sena Zeynep Gültepe, 7 yıldır aşçılık yapıyor.

Gastronomi mezunu olan yarışmacı Fransa ve Amerika'da staj yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek çalışmaya başladı.

MASTERCHEF DENİZ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Deniz Yılmaz, uzun yıllardır Gastronomi alanında farklı bölümlerde çalıştı.

Özel aşçılık yapan yarışmacı eleme turlarında rakiplerini geride bırakarak ana kadroda mücadele etmeye hak kazandı.