MasterChef Deniz'in ettiği küfür şoke etti! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Sevimsiz, terbiyesiz!

15 Ağustos 2024 09:21 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:22

MasterChef yarışmacılarından Deniz yine gündem oldu. Sezonun başından beri en çok konuşulan isimlerden biri olan Deniz, Rizeli Mehmet ve Ayşe'ye karşı söyledikleriyle oldukça eleştirilmişti.

MasterChef'teki tüm yarışmacılarla sürekli tartışan Deniz, geçtiğimiz günlerde Ayşe'ye sert bir çıkışta bulunmuş, diğer yarışmacı arkadaşlarında da tepki görmüştü.

DENİZ KÜFÜR ETTİ, HERKES ŞOKE OLDU

O kadar tepki görmesine rağmen Deniz'in tavırları yine bildiğiniz gibi... Deniz yine oldukça tepki çeken bir harekete daha imza attı ve Zeynep ile konuşurken "S.ktir git, kendimi yanında yetersiz hissediyorum, ne b.k izliyorsunuz!" ifadelerini kullandı. Deniz'in bu hakaretleri herkesi şoke etti.

"EKRANDA GÖRDÜKÇE SİNİR KRİZİNE GİRİYORUM"

MasterChef Deniz'in bu tavrına izleyiciler sosyal medyadan; "Sevimsiz, küfürbaz, terbiyesiz", "Yarışmadan gönderilsin", "Çok değersiz bir insan", "Ekranda gördükçe sinir krizine giriyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.