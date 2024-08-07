Masterchef Deniz potaya girdi, sosyal medya yıkıldı: Rizeli Mehmet'in ahı tuttu

07 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:19

Masterchef Türkiye yarışmasında şefler gülmekten konuşamadı! Ensar'ın tekniği kahkahalara neden oldu

Masterchef Türkiye yarışmasında şefler gülmekten konuşamadı! Ensar'ın tekniği kahkahalara neden oldu

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu. Heyecanlı geçen etabın ardından Kırmızı Takım'da oylama sonucu gitme adaylarında biri Deniz oldu

"Ben birlikte yarışacağım arkadaşlarımın hak etmesini istiyorum" diyerek dikkatleri üzerine çeken Deniz, ilk hafta gitme adayı olunca sosyal medya yıkıldı. Deniz'in yedeklerde olan Rizeli Mehmet ile de gerilmiş ve ikilinin arasında yaşananlar yeniden gündem oldu.

"ÇOK SEVİLEN BİR İNSAN DEĞİLİM..."

6 oy alıp potaya giden Deniz, eksikleri olduğunu için yazıldığını, eğer iyi bir tabak çıkarsaydı yazılmayacağını söyledi. Deniz ek olarak; "Çok sevilen bir insan olmadığım için yazıldığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HAK ETTİĞİNİ BULDU"

Sosyal medyada Deniz'in potaya girmesinin ardından birçok kullanıcı yorum yaptı. Deniz'i eleştiri yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları; "Büyük konuşmamak lazımdı", "İlahi adalet", "Rizeli Mehmet'in ahı", "Hak ettiğini buldu" , "İnşallah elenir ve gider" benzeri yorumlarda bulundu.