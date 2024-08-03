Masterchef Adel Polat yarışmaya hazırlanmak için 2 ay önceden işinden ayrıldı

03 Ağustos 2024 20:43 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 21:03

Masterchef Beyza Nur Öztürk 20. önlüğü almak için bugün yarışacak

Masterchef Beyza Nur Öztürk 20. önlüğü almak için bugün yarışacak

Masterchef Mehmet Akif Yazıcı programa gelmek için ineklerini sattı

Masterchef Mehmet Akif Yazıcı programa gelmek için ineklerini sattı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef programında son grup yarışmaları devam ediyor.

İzleyiciler tarafından son grupta yer alan yarışmacılardan Adel Polat'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

MASTERCHEF ADEL POLAT KİMDİR?

Adel Polat, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

2 senedir aşçılık sektöründe olan yarışmacının 5 yaşında bir kızı bulunuyor.

Annesi göçmen, babası Şanlıurfalı olan Adel Polat yarışmaya katılmak için iki ay önce işinden ayrılarak hazırlanmaya başladığını belirtti.

İlk turda yaptığı "ciğer tako" yemeği ile Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan iki evet oyu alarak düello aşamasına yükseldi.

Düellolarda da rakiplerini eleyen Adel Polat grup aşamasında ana kadroya girmek için yarışıyor.

MASTERCHEF ADEL KAÇ YAŞINDA?

1992 yılında doğan Adel Polat, 2024 yılı itibariyle 32 yaşındadır.

MASTERCHEF ADEL POLAT NERELİ?

Babası Şanlıurfalı, annesi ise göçmen olan Adel Polat Şanlıurfa'da doğdu.